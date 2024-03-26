Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 26 марта 2024Мир

В Сирии из-за ударов США погибли восемь человек

Минобороны Сирии: восемь человек погибли и 32 пострадали из-за ударов США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Сирии в результате авиационных ударов США погибли восемь человек, еще 32 человека пострадали. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии в своем официальном аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В результате агрессии [США] погибли семь военных и один мирный житель, 19 военнослужащих и 13 мирных жителей получили ранения, нанесен значительный материальный ущерб имуществу», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило, что утром 26 марта американские военные самолеты и беспилотники нанесли удары «по ряду городов, деревень и военных объектов» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и ее окрестностях.

Ранее сообщалось, что неизвестной авиацией в этой провинции были нанесены удары по штабам союзных сирийской армии сил.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше