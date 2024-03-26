В Сирии из-за ударов США погибли восемь человек

Минобороны Сирии: восемь человек погибли и 32 пострадали из-за ударов США

В Сирии в результате авиационных ударов США погибли восемь человек, еще 32 человека пострадали. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии в своем официальном аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В результате агрессии [США] погибли семь военных и один мирный житель, 19 военнослужащих и 13 мирных жителей получили ранения, нанесен значительный материальный ущерб имуществу», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило, что утром 26 марта американские военные самолеты и беспилотники нанесли удары «по ряду городов, деревень и военных объектов» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и ее окрестностях.

Ранее сообщалось, что неизвестной авиацией в этой провинции были нанесены удары по штабам союзных сирийской армии сил.