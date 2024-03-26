По штабам союзных сил Сирии в Дейр-эз-Зоре нанесли удары

Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил Сирии в Дейр-эз-Зоре

Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По его словам, удары были нанесены по центральной части города. «В результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных», — говорится в сообщении.

Также несколько военнослужащих погибли при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по военным объектам боевиков в Сирии. Также армия РФ поразила два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с оружием.