Россия нанесла удары по военным объектам боевиков в Сирии

МО РФ: ВКС России поразили два пункта управления и пять складов боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по военным объектам боевиков в Сирии. Об этом на брифинге заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, сообщается на сайте Минобороны России.

В результате российской атаки были ликвидированы десять боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня и пять ударных БПЛА. Также ВС РФ поразили два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с оружием.

В идлибской зоне деэскалации действуют радикальные формирования, которые с помощью дронов и модифицированных реактивных систем залпового огня совершают постоянные атаки на территорию, находящуюся под контролем сирийского правительства. За минувшие сутки в этой зоне было зафиксировано восемь обстрелов правительственных позиций. Высокоточные удары по объектам боевиков были нанесены ВКС России для пресечения подобных попыток, отметил Кулить.

Ранее ВКС РФ поразили производственные цеха и места хранения беспилотников террористов, а также их подземные укрытия в Сирии. БПЛА использовались боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирного населения.