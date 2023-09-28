Российские ВКС ударили по объектам террористов в Сирии

ВКС России нанесли удары по складам и цехам террористов в сирийском Идлибе

Воздушно-космические силы России (ВКС) поразили производственные цеха и места хранения беспилотников террористов, а также их подземные укрытия в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит РИА Новости.

Удары были нанесены 27 сентября в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб. «Уничтожены производственные цеха и места хранения БПЛА, используемых боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирного населения, а также подземные укрытия террористов», — отметил Кулить.

Ранее сообщалось, что истребительной авиации ВКС России удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказали в Минобороны, это произошло в районе населенного пункта Торецкое.