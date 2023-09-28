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14:27, 28 сентября 2023Россия

Российские ВКС сбили украинский штурмовик в ДНР

Минобороны: российские ВКС сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в четверг, 28 сентября.

В ведомстве пояснили, что произошло это в районе населенного пункта Торецкое.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Помимо этого были ликвидированы 26 беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка ДНР, Самойловка и Новое Запорожской области.

23 сентября в Минобороны отчитались об уничтожении украинских Су-24М и Су-25.

Тогда же стало известно об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Оружие России: на страже Родины

 

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    Анна Щербакова
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