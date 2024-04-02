Иран потребовал от ООН четкой реакции на удар по консульству в Сирии

МИД Ирана потребовал от СБ ООН четкой реакции на удар по консульству в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян потребовал от Совета Безопасности ООН адекватной и четкой реакции на Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу министра в социальной сети Х.

По словам главы ведомства, в телефонном разговоре с генеральном секретарем ООН Антониу Гутерришем он напомнил об «ответственности организации за поддержание мира и безопасности».

Министр потребовал от СБ ООН четкого и адекватного ответа и «осуждения недавнего преступления».

Ранее официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена ударом ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске 1 апреля. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.