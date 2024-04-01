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19:56, 1 апреля 2024Мир

В офисе генсека ООН обеспокоились ударом Израиля по консульству Ирана в Сирии

Офис генсека ООН обеспокоен ударом Израиля по консульству Ирана в Сирии

Фото: Firas Makdesi / Reuters

ООН крайне обеспокоена ударом Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы подождем, пока не получим немного больше информации, чтобы выразить свое мнение, чтобы проследить за развитием событий, если это окажется правдой», — сказал он.

Ранее Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

Агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что в результате израильского удара ликвидирован командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди.

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      Семен Александров
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