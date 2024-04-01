Израиль разбомбил иранского генерала из черного списка ООН

Reuters: генерал КСИР Захеди ликвидирован в результате удара Израиля по Дамаску

Командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди ликвидирован в результате ракетного удара Израиля по Дамаску. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эту информацию передал агентству источник в правоохранительных органах Ливана. Ставший жертвой удара генерал входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых Всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в сирийской столице. По данным агентства Tasnim, жертвами удара стали шесть человек. Иранский посол Хосейн Акбари и его семья не пострадали.