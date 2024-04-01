Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 1 апреля 2024Мир

Израиль разбомбил иранского генерала из черного списка ООН

Reuters: генерал КСИР Захеди ликвидирован в результате удара Израиля по Дамаску

Фото: Amir Cohen / Reuters

Командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди ликвидирован в результате ракетного удара Израиля по Дамаску. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эту информацию передал агентству источник в правоохранительных органах Ливана. Ставший жертвой удара генерал входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых Всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в сирийской столице. По данным агентства Tasnim, жертвами удара стали шесть человек. Иранский посол Хосейн Акбари и его семья не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж

      Стало известно о ракетном ударе по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

      Доставленный в суд десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

      Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

      Названы самые комфортные города России

      Прокурор запросил 8,5 года Верзилову за фейки о Российской армии

      Россиянкам назвали самые модные платья на 2024 год

      В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше