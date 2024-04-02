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10:24, 2 апреля 2024Мир

Президент Ирана пригрозил Израилю неминуемым ответом на трусливое преступление

Президент Ирана Раиси: трусливое преступление Израиля не останется без ответа

Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси после удара израильских Военно-воздушных сил (ВВС) по иранскому посольству в Сирии пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» Израиля. Об этом говорится в заявлении на сайте его администрации.

«Сионистский режим из-за своих неоднократных неудач и поражений использует слепой террор, но он должен знать, что ему никогда не достичь своих целей путем таких бесчеловечных действий», — сказал он.

Ранее ВВС Израиля ударили по зданию у посольства Ирана в сирийской столице. В результате атаки было разрушено здание консульства, и ликвидированы командующие подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иранское постоянное представительство при ООН заявило, что Иран оставляет за собой неотъемлемое право на решительный ответ после удара Израиля по консульству страны в Дамаске. В заявлении отмечается, что Израиль несет полную ответственность за последствия атаки.

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      Семен Александров
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