В Иране заявили о своем праве на ответ Израилю после удара по Дамаску

Постпредство Ирана: Тегеран вправе ответить на удар Израиля по консульству

Иран оставляет за собой неотъемлемое право на решительный ответ после удара Израиля по консульству страны в Дамаске. Об этом заявило иранское постоянное представительство при ООН, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Израиль несет полную ответственность за последствия атаки. В постпредстве призвали Совет Безопасности ООН «строжайшим образом» осудить действия израильской стороны, а также оперативно привлечь к ответу совершивших данное преступление.