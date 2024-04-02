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07:24, 2 апреля 2024Мир

В Иране заявили о своем праве на ответ Израилю после удара по Дамаску

Постпредство Ирана: Тегеран вправе ответить на удар Израиля по консульству

Иран оставляет за собой неотъемлемое право на решительный ответ после удара Израиля по консульству страны в Дамаске. Об этом заявило иранское постоянное представительство при ООН, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Израиль несет полную ответственность за последствия атаки. В постпредстве призвали Совет Безопасности ООН «строжайшим образом» осудить действия израильской стороны, а также оперативно привлечь к ответу совершивших данное преступление.

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      Марина Совина
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