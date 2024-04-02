Стала известна дата заседания СБ ООН по удару Израиля в Сирии

Запрошенное Россией заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что запрошенное РФ открытое заседание Совета Безопасности ООН по удару Израиля в Сирии состоится 2 апреля в 22:00 по московскому времени.

«После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку 2 апреля», — написал он.

Ранее журналистка американского телеканала CNN Тамара Киблави заявила, что авиационный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске может привести к эскалации ситуации в регионе. Она объяснила, что многие страны предпринимали попытки избежать «тотального пожара» в регионе.