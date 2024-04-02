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02:15, 2 апреля 2024Мир

В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

CNN: удар Израиля по консульству Ирана может привести к войне в регионе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Авиационный удар Израиля по консульству Ирана в Сирии может привести к обострению ситуации в регионе. Об угрозе полномасштабной войны предупредила журналистка американского телеканала CNN Тамара Киблави.

Многие государства пытались избежать «тотального пожара» в регионе, указала она. При этом Киблави допустила, что действия израильской стороны могут стать «последней каплей» и привести к «эскалации военных действий» на Ближнем Востоке.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России выступило с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Сирии. Внешнеполитическое ведомство призвало остановить подобные агрессивные действия. Кроме того, В МИД также обратились к членам международного сообщества с просьбой дать правовую оценку произошедшему.

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      Маргарита Пименова
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