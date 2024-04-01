В МИД осудили удар Израиля по иранскому консульству

В МИД назвали недопустимым удар Израиля по иранскому консульству

Министерство иностранных дел (МИД) России выступило с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Сирии. В своем Telegram-канале внешнеполитическое ведомство призвало прекратить подобные недопустимые и агрессивные действия.

В МИД также обратились к членам международного сообщества с просьбой сформировать свою позицию и дать правовую оценку произошедшему. «Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер во время брифинга отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Он объяснил, что в настоящий момент США проводят переговоры «с партнерами в регионе» и собирают дополнительные сведения.