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23:29, 1 апреля 2024Мир

В МИД осудили удар Израиля по иранскому консульству

В МИД назвали недопустимым удар Израиля по иранскому консульству

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Министерство иностранных дел (МИД) России выступило с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Сирии. В своем Telegram-канале внешнеполитическое ведомство призвало прекратить подобные недопустимые и агрессивные действия.

В МИД также обратились к членам международного сообщества с просьбой сформировать свою позицию и дать правовую оценку произошедшему. «Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер во время брифинга отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Он объяснил, что в настоящий момент США проводят переговоры «с партнерами в регионе» и собирают дополнительные сведения.

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      Маргарита Пименова
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