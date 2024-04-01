США отказались комментировать удар Израиля по иранскому посольству в Сирии

Пресс-секретарь Госдепа Миллер не стал комментировать удар по посольству Ирана

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому посольству в Сирии. Трансляция мероприятия доступна на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы ведем переговоры с партнерами в регионе, собирая дополнительную информацию, но на данный момент у нас нет подтверждения ни цели, ни ответственной стороны», — сказал представитель Госдепа, отказавшись дополнительно комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Захеди ликвидирован в результате ракетного удара Израиля по Дамаску. Ставший жертвой удара офицер входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых Всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

В свою очередь, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пообещал, что Тегеран даст жесткий ответ на израильский удар.