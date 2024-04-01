Иранский посол пообещал жесткий ответ на удар Израиля

Mehrnews: посол Ирана в Сирии Акбари пообещал жесткий ответ на удар Израиля

Тегеран даст жесткий ответ на ракетный удар Израиля по Дамаску, заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари. Его цитирует агентство Mehrnews.

«На это последует наш решительный ответ», — пообещал дипломат.

Ранее стало известно, что командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Захеди ликвидирован в результате ракетного удара Израиля по зданию рядом с иранским посольством в сирийской столице. Офицер входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими чиновниками и военными, которых всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.