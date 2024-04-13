25 членов экипажа находились на борту захваченного в Ормузском проливе судна

MSC: на борту захваченного в Ормузском проливе судна находятся 25 человек

На борту захваченного израильского грузового судна, шедшего под флагом Португалии в водах Ормузского пролива, находятся 25 членов экипажа. Об этом в субботу, 13 апреля, передает РИА Новости, ссылаясь на судоходную компанию MSC.

«На борту находятся 25 членов экипажа, и мы тесно сотрудничаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», — сказано в сообщении MSC.

В компании рассказали, что на борт MSC Aries высадились с вертолета представители иранских властей, когда судно проходило через Ормузский пролив.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз признать Корпус стражей исламской революции (КСИР; элитные части ВС Ирана) террористической организацией за захват судна израильской компании Zodiac Maritime.