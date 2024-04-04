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17:41, 4 апреля 2024Мир

В Израиле сообщили о подготовке к атаке Ирана из-за удара по консульству

i24News: Израиль готовится к атаке со стороны Ирана из-за удара по консульству
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Израиль начал подготовку к возможной атаке со стороны Ирана, которая может стать ответом на удар по иранскому консульству в Сирии. Об этом сообщает портал i24News со ссылкой на анонимные источники из числа израильских чиновников.

«Мы готовимся. Есть угроза нападения. Никакой истерии», — приводит портал слова чиновника.

По данным другого источника, палестинское радикальное движение ХАМАС может попытаться вернуть контроль над сектором Газа, однако в ответ на это Израиль введет усиленные меры безопасности «как в аэропорту».

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил Израилю неминуемым ответом на удар израильских Военно-воздушных сил по иранской дипмиссии в Сирии.

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      Елизавета Мытарева
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