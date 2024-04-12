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05:32, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

В США сообщили о подготовке Израиля к прямой атаке со стороны Ирана

WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов

Фото: Sina Drakhshani / Unsplash

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов», — заявил собеседник издания.

Источник, проинформированный иранским руководством, отметил, что окончательное решение еще не принято, при этом планы атаки обсуждаются.

Американский чиновник подчеркнул, что доклады разведки США указывают на удар со стороны Ирана в течение нескольких дней, «возможно, по израильской территории».

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Позднее президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал неминуемый ответ на удар.

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      Марина Совина
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