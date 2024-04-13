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14:19, 13 апреля 2024Мир

Израиль предупредил Иран об ответственности за дальнейшую эскалацию конфликта

ЦАХАЛ: Иран несет ответственность за решение пойти на эскалацию конфликта

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран несет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом Тегеран предупредил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его заявление опубликовано в Telegram-канале израильской армии.

«Иран будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы повысили нашу готовность защитить Израиль от дальнейшей иранской агрессии. Мы также готовы ответить», — сказал он.

Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ готов ко всем сценариям и предпримет необходимые шаги вместе с союзниками.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. При этом он выразил уверенность в том, что у Тегерана не получится добиться успеха в своих планах.

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      Семен Александров
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