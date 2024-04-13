Израиль предупредил Иран об ответственности за дальнейшую эскалацию конфликта

ЦАХАЛ: Иран несет ответственность за решение пойти на эскалацию конфликта

Иран несет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом Тегеран предупредил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его заявление опубликовано в Telegram-канале израильской армии.

«Иран будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы повысили нашу готовность защитить Израиль от дальнейшей иранской агрессии. Мы также готовы ответить», — сказал он.

Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ готов ко всем сценариям и предпримет необходимые шаги вместе с союзниками.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. При этом он выразил уверенность в том, что у Тегерана не получится добиться успеха в своих планах.