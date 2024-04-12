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23:09, 12 апреля 2024Мир

Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю

Байден предупредил, что США готовы помочь Израилю защититься от Ирана

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии, сообщает РИА Новости.

«Не делайте этого. Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль», — заявил американский лидер.

При этом он выразил уверенность в том, что у Тегерана не получится добиться успеха в своих планах.

Ранее стало известно, что США перебрасывают войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана на Израиль. Источник в Пентагоне прокомментировал последствия удара Израиля по Дамаску, жертвой которого стал иранский генерал. Он подчеркнул, что в ведомстве опасаются масштабной атаки Ирана на Израиль.

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      Марина Совина
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