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21:30, 12 апреля 2024Мир

США перебросят войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана

AFP: США перебрасывают войска на фоне возможной атаки Ирана на Израиль

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

США перебрасывают войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает агентство AFP в соцсети X со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

Источник в Пентагоне прокомментировал последствия удара Израиля по Дамаску, жертвой которого стал иранский генерал. Он подчеркнул, что в ведомстве опасаются масштабной атаки Ирана на Израиль.

«Мы перебрасываем дополнительные силы в регион, чтобы поддержать региональные усилия по сдерживанию», — заявил собеседник агентства. Также планируется усилить присутствие США в регионе.

Ранее портал Axios сообщил о предупреждении Ирана в адрес США о возможных атаках на американских военных в случае прямой поддержки Израиля. Подчеркивается, что в случае прямого вмешательства американских военных Иран нанесет удар по базам США в регионе.

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      Юрий Леонов
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