Axios: Иран предупредил США о возможных атаках в случае прямой поддержки Израиля

Иран предупредил США о возможных атаках на американских военных в случае прямой поддержки Израиля в конфликте с исламской республикой. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщается, власти Ирана направили администрации Байдена через несколько арабских стран предупреждение о последствиях поддержки Израиля в возможном военном противостоянии с Ираном. Руководства США и Израиля в настоящий момент готовятся к ракетным ударам Ирана в ответ на удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску, жертвой которого стал иранский генерал.

«Послание Ирана заключалось в том, что мы будем атаковать силы, которые нападают на нас, так что не шутите с нами», — заявил один из американских чиновников. При этом собеседники издания отметили, что власти исламской республики возложили на США ответственность за удар ЦАХАЛ. Подчеркивается, что в случае прямого вмешательства американских военных Иран нанесет удар по базам США в регионе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о готовности к нападению Ирана. Он добавил, что Израиль знает, чем ответить на атаку.