Израиль заявил о готовности к нападению Ирана

Министр обороны Галант: Израиль готов обороняться в случае нападения Ирана

Израиль готов обороняться в случае нападения Ирана и знает, чем ответить на атаку. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РИА Новости.

«Мир видит истинное лицо Ирана, который поддерживает и финансирует террористических доверенных лиц на Ближнем Востоке, а теперь угрожает атаковать Израиль. Мы готовы защищаться на земле и в воздухе, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, и будем знать, как ответить», — заявил министр обороны.

Ранее CBS со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Иран может ударить по Израилю 12 апреля.