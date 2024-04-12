Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:50, 12 апреля 2024Мир

Израиль заявил о готовности к нападению Ирана

Министр обороны Галант: Израиль готов обороняться в случае нападения Ирана

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Израиль готов обороняться в случае нападения Ирана и знает, чем ответить на атаку. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РИА Новости.

«Мир видит истинное лицо Ирана, который поддерживает и финансирует террористических доверенных лиц на Ближнем Востоке, а теперь угрожает атаковать Израиль. Мы готовы защищаться на земле и в воздухе, в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, и будем знать, как ответить», — заявил министр обороны.

Ранее CBS со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Иран может ударить по Израилю 12 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Собчак решила заработать на старой одежде

      Гладков раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

      Небензя заявил о ведущих в Киев следах теракта в «Крокусе»

      Зеленский решил меньше надеяться на Запад

      Apple выпустит компьютер для работы с ИИ до конца года

      Найдена уникальная газель с шестью ногами

      Израиль заявил о готовности к нападению Ирана

      На Запорожской АЭС дважды объявили о режиме воздушной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше