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15:17, 12 апреля 2024Мир

В США назвали предполагаемую дату ответной атаки Ирана на Израиль

CBS: атака Ирана против Израиля ожидается 12 апреля

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран может ответно ударить по Израилю 12 апреля. Предполагаемую дату атаки сообщает CBS со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу, 12 апреля, и будет включать в себя более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные цели внутри страны.

«Израильтянам будет сложно защититься от атаки такого масштаба, и, хотя они допускали возможность того, что иранцы могли бы выбрать менее масштабную атаку, чтобы избежать резкой эскалации, их ответный удар неизбежен», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательная служба «Моссад» утвердили план ответа на возможную атаку со стороны Ирана. Уточняется, что в случае удара ЦАХАЛ предпримет ответные действия.

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      Виктория Кондратьева
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