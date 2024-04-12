Израиль утвердил план ответа на возможную атаку Ирана

Ynet: армия и разведка Израиля утвердили план ответа на возможную атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательная служба «Моссад» утвердили план ответа на возможную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает Ynet.

«Если Иран нападет, ЦАХАЛ ответит соответствующим образом на иранской земле», — пишет издание.

По имеющимся данным, военные и разведка уже утвердили соответствующий план.

Ранее 12 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к атаке Ирана в ближайшие 24-48 часов. Иранский источник подтвердил изданию, что окончательное решение пока не принято, но планы нападения обсуждаются.

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с иранским посольством в Сирии. В результате авиаудара полностью разрушилось здание консульства Ирана, а также пострадали командующие подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю неминуемый ответ.