Израиль убил трех сыновей и внуков одного из лидеров ХАМАС. Какие последствия могут грозить Тель-Авиву?

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС Хании из-за гибели сыновей и внуков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе авиаудара по сектору Газа ликвидировала троих сыновей главы политбюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа.

Проживающий в Катаре Хания подтвердил утрату. Он отметил, что всего из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.

Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков

Исмаил Хания глава политбюро ХАМАС

Один из лидеров ХАМАС добавил, что его сыновья оставались до последнего с палестинским народом и не покинули сектор Газа. Хания подчеркнул, что произошедшее с его семьей не повлияет на требования движения о прекращении огня в анклаве.

Турция и Иран выразили соболезнования лидеру ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посочувствовал Хании в связи с гибелью сыновей. В ХАМАС уточнили, что турецкий лидер лично позвонил главе политбюро движения.

Соболезнования также выразили президент Ирана Эбрахим Раиси и глава Палестины Махмуд Аббас. Он назвали действия Израиля вероломными, а гибель детей Хании — мученической.

Радикальная группировка «Исламский джихад» объяснила, что Израиль, проигрывая войну в Газе, пошел на такой шаг в качестве мести вождям и лидерам ЦАХАЛ. В движении отметили, что «этот вероломный удар, совершенный в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр, не сломит волю нашего народа, его стремления к свободе и не заставит пойти на уступки».

Израиль предупредили о неизбежном ударе

Израиль в ближайшие дни неизбежно подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников, к такому выводу пришли в разведывательном сообществе США. Предположительно, Тегеран задействует для удара по военным и правительственным объектам высокоточные ракеты или беспилотники. При этом, уточняют на Западе, речь уже идет «не о если, а о когда».

Планируемый обстрел станет ответом Ирана на удар ВВС Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.