Эрдоган посочувствовал лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от авиаудара Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посочувствовал главе политбюро палестинского радикального движения ХАМАС в связи с гибелью его сыновей после авиаудара израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
В Движении пояснили, что турецкий лидер позвонил Исмаилу Хании. Он выразил соболезнования в связи с гибелью его троих детей и троих внуков.
Авианалет был нанесен ранее 10 апреля. Нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа. О ликвидации родственников Хании сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее стало известно, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру. Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать руководство группировки, живущее в Ливане, Турции и Катаре.