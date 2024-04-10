Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 10 апреля 2024Мир

Эрдоган посочувствовал лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от авиаудара Израиля

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей и внуков
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посочувствовал главе политбюро палестинского радикального движения ХАМАС в связи с гибелью его сыновей после авиаудара израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В Движении пояснили, что турецкий лидер позвонил Исмаилу Хании. Он выразил соболезнования в связи с гибелью его троих детей и троих внуков.

Авианалет был нанесен ранее 10 апреля. Нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа. О ликвидации родственников Хании сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее стало известно, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру. Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать руководство группировки, живущее в Ливане, Турции и Катаре.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Российские пранкеры заставили главу МОК помолиться

      В Киеве решили отказаться от доброты и потребовать ПВО Patriot в жесткой форме

      В Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе

      В США предупредили Украину о неспособности защититься от ударов России

      Эрдоган посочувствовал лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от авиаудара Израиля

      Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю

      Байден назвал срок окончания конфликта на Украине

      Российских звезд годами обманывал музыкант из Колумбии. Он втерся в доверие к Билану и Пелагее. Почему ему верили?

      Главу Гагаузии отправили на допрос после посещения России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше