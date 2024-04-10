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17:48, 10 апреля 2024Мир

Израиль ликвидировал троих сыновей лидера ХАМАС

Al Jazeera: ЦАХАЛ ликвидировал троих сыновей лидера ХАМАС Хании
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате авиаудара ликвидировала троих сыновей лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Трое сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании и трое его внуков были ликвидированы в результате налета израильской авиации на сектор Газа», — отмечается в заявлении телеканала.

Дополнительно сообщается, что нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа.

Ранее стало известно, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру. Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать руководство группировки, живущее в Ливане, Турции и Катаре.

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      Максим Габриелян
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