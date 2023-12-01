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09:22, 1 декабря 2023Мир

Стало известно о планах Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

WSJ: спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинской радикальной группировки ХАМАС по всему миру. Об этом со ссылкой на источники в израильских правоохранительных органах пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указали собеседники издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. «Я поручил Моссаду действовать против руководителей Хамаса, где бы они ни находились», — приводит WSJ слова Нетаньяху на пресс-конференции 22 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля после 10-дневного перемирия возобновила военные действия в секторе Газа.

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      Глеб Бажуткин
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