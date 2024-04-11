Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 11 апреля 2024Мир

Глава Ирана выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

Глава Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его близких

Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования главе политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с убийством его сыновей и внуков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале движения.

С Исмаилом Ханией (...) связался президент Ирана Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского обстрела», — говорится в публикации.

Ранее Хании позвонил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выразив ему сочувствие из-за гибели близких.

Авианалет израильской армии на лагерь беженцев Шати к северо-западу от города Газа был нанесен 10 апреля. Жертвами налета стали три сына и три внука Хании.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль убил трех сыновей и внуков одного из лидеров ХАМАС. Какие последствия могут грозить Тель-Авиву?

      МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области

      Глава Ирана выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

      «Исламский джихад» отреагировал на расправу Израиля над сыновьями лидера ХАМАС

      В ЛНР предрекли усиление атак ВСУ химоружием

      В Запорожье отреагировали на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

      Экстренную продажу военного оборудования США Украине объяснили

      Популярная 49-летняя ведущая показала фигуру в бикини

      Военкоры показали бегство ВСУ из Первомайского

      США сочли неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше