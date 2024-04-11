Глава Ирана выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

Глава Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его близких

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования главе политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с убийством его сыновей и внуков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале движения.

С Исмаилом Ханией (...) связался президент Ирана Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского обстрела», — говорится в публикации.

Ранее Хании позвонил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выразив ему сочувствие из-за гибели близких.

Авианалет израильской армии на лагерь беженцев Шати к северо-западу от города Газа был нанесен 10 апреля. Жертвами налета стали три сына и три внука Хании.