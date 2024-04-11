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01:42, 11 апреля 2024Мир

«Исламский джихад» отреагировал на расправу Израиля над сыновьями лидера ХАМАС

«Исламский джихад» назвал местью Израиля убийство сыновей лидера ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Расправа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сыновьями председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании не заставит палестинцев капитулировать. Об этом заявила радикальная группировка «Исламский джихад», передает ТАСС.

В движении отметили, что Израиль, проигрывая войну в Газе, пошел на такой шаг в качестве мести вождям и лидерам ЦАХАЛ. «Этот вероломный удар, совершенный в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр, не сломит волю нашего народа, его стремления к свободе и не заставит пойти на уступки», — добавили исламисты.

Авианалет ЦАХАЛ на лагерь беженцев Шати к северо-западу от города Газа был нанесен 10 апреля. Жертвами налета стали три сына и три внука Хании.

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      Марина Совина
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