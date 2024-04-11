«Исламский джихад» отреагировал на расправу Израиля над сыновьями лидера ХАМАС

«Исламский джихад» назвал местью Израиля убийство сыновей лидера ХАМАС

Расправа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сыновьями председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании не заставит палестинцев капитулировать. Об этом заявила радикальная группировка «Исламский джихад», передает ТАСС.

В движении отметили, что Израиль, проигрывая войну в Газе, пошел на такой шаг в качестве мести вождям и лидерам ЦАХАЛ. «Этот вероломный удар, совершенный в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр, не сломит волю нашего народа, его стремления к свободе и не заставит пойти на уступки», — добавили исламисты.

Авианалет ЦАХАЛ на лагерь беженцев Шати к северо-западу от города Газа был нанесен 10 апреля. Жертвами налета стали три сына и три внука Хании.