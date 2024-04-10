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18:34, 10 апреля 2024Мир

Лидер ХАМАС подтвердил потерю сыновей

Член политбюро ХАМАС Хания подтвердил потерю троих сыновей и внуков в Газе

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания подтвердил потерю троих сыновей и внуков в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе. С таким заявлением он выступил в эфире Al Jazeera.

Проживающий в Катаре Хания прокомментировал появившиеся ранее сообщения о гибели его детей и внуков в результате авиаудара ЦАХАЛ. Он отметил, что всего из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.

«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», — заявил лидер ХАМАС. Он добавил, что его сыновья оставались до последнего с палестинским народом и не покинули сектор Газа. Хания подчеркнул, что произошедшее с его семьей не повлияет на требования движения о прекращении огня в анклаве.

Об авиаударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев Шати к северо-западу от города Газа Al Jazeera сообщил ранее 10 апреля.

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      Юрий Леонов
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