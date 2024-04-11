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00:32, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

США сочли неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

Bloomberg: США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Израиль в ближайшие дни неизбежно подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что к такому выводу пришли в разведывательном сообществе США. Предположительно, Тегеран задействует для удара по военным и правительственным объектам высокоточные ракеты или беспилотники. При этом гражданских объектов в перечне потенциальных мишеней нет.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Позднее президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал неминуемый ответ на удар.

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      Марина Совина
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