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06:30, 18 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Нейропсихолог назвала заметные на первом свидании признаки несовместимости

Нейропсихолог Пуля: На первом свидании важно обратить внимание на нейронную синхронизацию
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Отсутствие «химии» на первом свидании — это не мистика, а вполне конкретные сигналы, которые мозг считывает в первые минуты общения, объяснила нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о признаках, на которые стоит обратить внимание.

«То, что романтики называют химией, нейропсихология описывает как нейронную синхронизацию. Когда двум людям комфортно вместе, у них непроизвольно подстраиваются темп речи, дыхание, жесты. Если же вы постоянно перебиваете друг друга, попадаете в неловкие паузы, а ритм разговора все время сбивается — это сигнал, что базовой подстройки не происходит», — пояснила психолог.

По ее словам, один из самых недооцененных маркеров совместимости — реакция на малейший отказ или несогласие. Здоровая психика воспринимает мягкое «нет» спокойно, тогда как микрораздражение, обесценивание или показное «я не обиделся» при поджатых губах — тревожный звонок. Мозг фиксирует эти сигналы как небезопасность, и не зря: так проявляется будущий стиль решения конфликтов.

Специалист отметила еще один честный тест — на то, как человек ведет себя с партнером, а как он общается с обслуживающим персоналом. На свидании он старается понравиться, а с официантом или таксистом включается настоящий, автоматический паттерн поведения.

«Пренебрежение к обслуживающему персоналу — это готовый сценарий того, как через год будут разговаривать с вами. Кроме того, если собеседник ни разу не задал вам встречного вопроса и не поинтересовался вашим мнением, дело не в стеснительности, а в неспособности видеть партнера как отдельную личность», — обратила внимание нейропсихолог.

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Пуля дала три практических совета. Первый — дать себе паузу: сильное сердцебиение и «бабочки» не всегда влюбленность, иногда так проявляется тревога рядом с эмоционально небезопасным человеком. Второй — задать один искренний вопрос о ценностях и посмотреть, разрешает ли собеседник расходиться во мнениях. Третий — не додумывать: мозг склонен достраивать образ идеального партнера, но опираться стоит только на то, что видно здесь и сейчас, а не на потенциал.

«Несовместимость почти никогда не кричит — она шепчет мелочами. Задача первого свидания не влюбиться, а внимательно услышать эти сигналы», — заключила нейропсихолог.

Ранее психолог Джулиана Гебрим заявила, что тревога перед первым свиданием обычно возникает из-за завышенных ожиданий. По словам Гебрим, завышенные ожидания необходимо заменить на любопытство. То есть нужно не гадать, будет ли этот человек тем самым, приведет ли свидание к отношениям, а сосредоточиться на более конкретных вещах, например, спросить себя, легко ли протекает разговор, есть ли во время беседы ощущение комфорта.

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