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Забота о себе
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17:31, 27 июня 2026Забота о себе

Психолог подсказала способы справиться с тревогой перед первым свиданием

Психолог Гебрим: Завышенные ожидания от первого свидания нужно заменить на любопытство
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Джулиана Гебрим заявила, что тревога перед первым свиданием обычно возникает из-за завышенных ожиданий. В разговоре с изданием Metropoles она подсказала способы справиться с беспокойством.

Во-первых, по словам Гебрим, завышенные ожидания необходимо заменить на любопытство. То есть нужно не гадать, будет ли этот человек тем самым, приведет ли свидание к отношениям, а сосредоточиться на более конкретных вещах, например, спросить себя, легко ли протекает разговор, есть ли во время беседы ощущение комфорта. «Люди часто идут на свидание, думая о том, понравятся ли они другому человеку, примут ли их, захочет ли он продолжить. Но есть более важный вопрос: понравится ли мне этот человек?» — пояснила специалистка.

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Если тревога проявляется физическими симптомами, такими как дрожь, потливость и тахикардия, психолог посоветовала перед выходом из дома уделить время дыхательным практикам. Кроме того, она призвала избегать создания подробных мысленных сценариев всего, что может произойти в этот день. Дело в том, что попытки все контролировать только усугубляют беспокойство.

Важно также отдавать приоритет комфорту, например, выбирать одежду не чтобы угодить окружающим, а исключительно для себя, добавила Гебрим. Так можно существенно снизить уровень самокритики. Если тревога настолько сильная, что мешает общению, она порекомендовала обратиться к психотерапевту.

Ранее психолог Диана Гончарова рассказала, как бороться с хроническим истощением. Так, она призвала людей с этой проблемой работать только в рабочие часы.

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