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08:01, 20 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Психолог раскрыла способы борьбы с хроническим истощением

Психолог Гончарова: Хроническое истощение распознается по эмоциональной пустоте
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Нередко люди, просыпаясь утром, уже чувствуют себя обессиленными, такое состояние обычно списывают на лень, но часто ситуация куда сложнее, рассказала психолог Диана Гончарова. В комментарии «Ленте.ру» она рассказала о способах борьбы с хроническим истощением.

Гончарова отметила, что люди нередко сталкиваются с хроническим истощением психологической автономии, его также называют синдромом «загнанной лошади». Психолог указала, что распознать названный синдром можно по нескольким симптомам: эмоциональная пустота, потеря связи с собственными желаниями, постоянное напряжения, чувство вины за отдых.

Подобный недуг чаще встречается у определенных групп людей — офисных сотрудников, родителей маленьких детей, руководителей среднего звена, перфекционистов

Диана Гончаровапсихолог

Эксперт обращает внимание, что из этого состояния можно выйти, если выполнять ряд рекомендаций. Прежде всего она порекомендовала стараться работать только в рабочие часы, раз в неделю задавать себе вопрос «Что сейчас я делаю только потому, что боюсь кого-то подвести?», и впоследствии отказаться от одного такого дела. Также Гончарова посоветовала отделять истощение от лени, где истощение — «не могу, даже если очень надо».

«Этот синдром — не диагноз, а сигнал. Причем сигнал не слабости, а того, что долгое время вы работали на пределе. И первое лекарство — разрешить себе быть неэффективным хотя бы час в день», — добавила Гончарова.

Ранее психолог Дженни Саттон рассказала, как сохранить отношения в совместном отпуске. Она посоветовала парам после возвращения домой уделять по 10 минут в день разговорам.

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