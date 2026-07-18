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06:11, 18 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины высказался о «дикости Зеленского»

Экс-премьер Украины Азаров назвал действия ТЦК дикостью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Осуществляемая ТЦК насильственная мобилизация, проводящаяся с согласования Владимира Зеленского, является дикостью. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он привел в пример конфликт между жителями Львова и сотрудницами ТЦК. Заступившихся за пострадавшего в ходе бусификации мужчину впоследствии заставили извиняться, что, по мнению политика, указывает на запугивание украинцев со стороны властей.

«Посмотрите, как он относится к своему народу — эти избиения, насильственная мобилизация, это же дикость», — добавил он.

Ранее Азаров предупредил о недопустимости реализации планов Украины по наращиванию производства дронов. «Если это не блеф, это очень серьезная угроза. Если какие-то меры будут приниматься, они, безусловно, должны привести к тому, чтобы от этих 10 миллионов [беспилотников] ничего не осталось», — подчеркнул бывший премьер.

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