Экс-премьер Украины Азаров назвал действия ТЦК дикостью

Осуществляемая ТЦК насильственная мобилизация, проводящаяся с согласования Владимира Зеленского, является дикостью. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он привел в пример конфликт между жителями Львова и сотрудницами ТЦК. Заступившихся за пострадавшего в ходе бусификации мужчину впоследствии заставили извиняться, что, по мнению политика, указывает на запугивание украинцев со стороны властей.

«Посмотрите, как он относится к своему народу — эти избиения, насильственная мобилизация, это же дикость», — добавил он.

Ранее Азаров предупредил о недопустимости реализации планов Украины по наращиванию производства дронов. «Если это не блеф, это очень серьезная угроза. Если какие-то меры будут приниматься, они, безусловно, должны привести к тому, чтобы от этих 10 миллионов [беспилотников] ничего не осталось», — подчеркнул бывший премьер.