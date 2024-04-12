Иран готов атаковать Израиль в ближайшие сутки. Станет ли этот конфликт началом большой войны на Ближнем Востоке?

WSJ: Иран собирается атаковать Израиль в ближайшие сутки

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. По данным источника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), проинформированного иранским руководством, Тегеран еще не принял окончательное решение, однако обсуждает планы атаки.

При этом чиновники администрации президента США Джо Байдена отметили, что Иран корректирует свои планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы с его помощью послать сигнал, а не спровоцировать региональную войну, которая принудит Вашингтон ответить.

Эскалация конфликта произошла из-за удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске.

Жертвой израильского удара стал командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди, который входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

Еще одной жертвой атаки стал его заместитель и командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Фото: West Asia News Agency / Reuters

США поспешили откреститься от атаки на иранское посольство. Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что Вашингтон не участвовал в израильском ударе и не знал о нем заранее. Он подчеркнул, что американская сторона сообщила об этом непосредственно иранским властям.

Всего жертвами удара по иранской дипмиссии, по словам посла исламской республики в столице Сирии Хосейна Акбари, стали 13 человек — семь иранских военных советников и шесть сирийских граждан.

Израиль и Иран обменялись угрозами

Тегеран сразу же начал заявлять о своем ответе на атаку израильских ВВС в Дамаске. Иранское постоянное представительство при ООН обозначило, что Тегеран оставляет за собой неотъемлемое право на решительный ответ.

Президент Ирана Эбрахим Раиси после удара пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» Израиля.

Сионистский режим из-за своих неоднократных неудач и поражений использует слепой террор, но он должен знать, что ему никогда не достичь своих целей путем таких бесчеловечных действий Эбрахим Раиси президент Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к Израилю на иврите и пригрозил ответом за атаку. Он подчеркнул, что с Божьей помощью Иран заставит Израиль раскаяться в преступлении.

Фото: West Asia News Agency / Reuters

На угрозы Тегерана ответил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Политик заверил, что израильская сторона причинит вред любому, кто причинит вред ей или планирует это сделать.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в своем обращении к верховному лидеру Ирана на персидском языке пригрозил иранской стороне ответом на атаку по территории страны.

Если Иран нападет со своей территории, Израиль отреагирует и нападет на территории Ирана Исраэль Кац глава МИД Израиля

На Ближнем Востоке и в США начали говорить о подготовке Ираном атаки на Израиль

4 апреля газета Israelinfo сообщила, что Иран готовит атаку на Израиль. По информации издания, действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации.

Портал i24News со ссылкой на анонимные источники из числа израильских чиновников заявил, что Израиль начал подготовку к возможной атаке со стороны Ирана. По их данным, палестинское радикальное движение ХАМАС может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть контроль над сектором Газа, однако в ответ на это Израиль введет усиленные меры безопасности.

Фото: West Asia News Agency / Reuters

На фоне сообщений о возможной атаке Ирана США привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности. Источники газеты The New York Times (NYT) отметили, что Израиль также привел свою армию в состояние повышенной готовности, отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и заблокировал сигналы GPS.

Военные чиновники Израиля заявили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля. Они полагают, что удар Ирана будет нанесен по военным объектам, а не по жилой инфраструктуре. Израильские власти готовятся к атаке со стороны как самого Ирана, так и его сателлитов в регионе. Чиновники не исключают возможности нападения с нескольких направлений. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательная служба «Моссад» утвердили план ответа на возможную атаку.

Телеканал CBS со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что атака Ирана будет такого масштаба, что Израилю будет сложно защититься.

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В свою очередь, 11 апреля глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил своей коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран ответит на атаку Израиля ограниченным образом. Отмечается, что Бербок передала послание США, предупредив иранского коллегу, что не стоит недооценивать масштабы реакции Израиля на возможную атаку.

В иранском постоянном представительстве при ООН, рассуждая о возможных вариантах развития ситуации, подчеркнули, что, если бы Совет Безопасности всемирной организации осудил действия властей Израиля, в частности, удар по иранскому консульству, Тегеран отказался бы от ответных действий.