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08:45, 2 апреля 2024Мир

США открестились от атаки на посольство Ирана

СНБ США: Вашингтон не причастен к атаке на посольство Ирана в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

США открестились от атаки Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля на посольство Ирана в столице Сирии Дамаске. О непричастности Вашингтона заявил представитель Совета нацбезопасности США порталу Axios.

По словам высокопоставленного чиновника, США не участвовали в израильском ударе и не знали о нем заранее. Он отметил, что американская сторона сообщила об этом непосредственно иранским властям.

Чиновник Минобороны США также предположил, что после удара по иранскому посольству весьма вероятна эскалация боевых действий между Израилем и Ираном и его прокси.

Ранее ВВС Израиля ударили по зданию у посольства Ирана в сирийской столице. В результате атаки было разрушено здание консульства, и ликвидированы командующие подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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      Семен Александров
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