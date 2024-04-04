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09:29, 4 апреля 2024Мир

Верховный лидер Ирана на иврите обратился к Израилю с угрозами

Верховный лидер Ирана Хаменеи на иврите пригрозил Израилю за атаку в Сирии

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю и пригрозил ответом за атаку на иранское посольство в столице Сирии Дамаске. Его обращение опубликовано на странице в соцсети X.

«С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске», — сказал он.

Ранее газета Israelinfo сообщила, что Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. По ее информации, атака последует в качестве ответа на авиаудар израильских военных по иранскому консульству в Сирии. Действующие и бывшие официальные лица США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации.

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

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      Семен Александров
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