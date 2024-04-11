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18:37, 11 апреля 2024Мир

Иран порассуждал о вариантах ответа на удар Израиля по консульству в Дамаске

Иран не станет отвечать на удар Израиля по консульству, если его осудит СБ ООН

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Если бы Совет безопасности ООН осудил действия властей Израиля, в частности, удар по иранскому консульству, Иран отказался бы от ответных действий. О возможных вариантах развития ситуации порассуждали в постоянном представительстве исламской республики при Организации Объединенных Наций на странице в соцсети X.

«Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», — говорится в заявлении.

Ранее 11 апреля агентство Bloomberg написало, что Израиль в ближайшие дни неизбежно подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников. К такому выводу пришли в разведывательном сообществе США. Отмечалось, что Тегеран, вероятно, задействует для удара по военным и правительственным объектам высокоточные ракеты или беспилотники.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Позднее президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал неминуемый ответ на удар.

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      Алина Гончарова
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