Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 4 апреля 2024Мир

Израиль ответил на угрозы Ирана

Нетаньяху пообещал ответить Ирану на любой ущерб безопасности

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Так политик прокомментировал прозвучавшие из Ирана угрозы ответить на удар по иранскому консульству в Сирии. «Иран в течение многих лет работал против нас, поэтому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении. Мы будем действовать по простому принципу — мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать», — сказал он.

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю и пригрозил ответом за атаку. По некоторой информации, Иран планирует нанести удар по территории еврейского государства в ближайшие 48 часов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России прорвали оборону Часова Яра

      Карлсон резко раскритиковал Конгресс из-за ВСУ

      Два теплохода столкнулись в Ростовской области

      В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

      Головин признан лучшим футболистом «Монако» в марте

      Израиль ответил на угрозы Ирана

      Над Белгородской областью сбили украинский дрон

      В США описали будущее Украины

      Инвалида, беременную и еще шесть туристов бросили на острове. Они два дня догоняли корабль, а их отдых стал кошмаром

      12-летняя невеста 63-летнего священника попала под защиту полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше