Израиль ответил на угрозы Ирана

Нетаньяху пообещал ответить Ирану на любой ущерб безопасности

Израиль ответит на любое причинение ущерба своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Так политик прокомментировал прозвучавшие из Ирана угрозы ответить на удар по иранскому консульству в Сирии. «Иран в течение многих лет работал против нас, поэтому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении. Мы будем действовать по простому принципу — мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать», — сказал он.

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю и пригрозил ответом за атаку. По некоторой информации, Иран планирует нанести удар по территории еврейского государства в ближайшие 48 часов.