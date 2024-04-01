Еще один иранский генерал погиб при ударе Израиля по Дамаску

Tasnim: генерал КСИР Рахими погиб в результате удара Израиля по Дамаску

Командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими ликвидирован в результате удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство.

Как стало известно изданию, он занимал пост заместителя бригадного генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди, который также погиб при ударе по консульству.

Ранее сообщалось, что генерал Мохаммад Реза Захеди входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых Всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

В понедельник, 1 апреля, Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в сирийской столице. Сообщалось, что жертвами удара стали шесть человек. Иранский посол Хосейн Акбари и его семья не пострадали.

