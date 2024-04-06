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03:24, 6 апреля 2024Мир

США и Израиль привели свои войска в повышенную готовность

NYT: армии США и Израиля в повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, войска США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свою армию в состояние повышенной готовности, отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и заблокировал сигналы GPS.

Также, по словам двух иранских официальных лиц, в состояние повышенной боевой готовности приведены и вооруженные силы в Иране.

5 апреля телеканал CBS News сообщил, что Иран планирует в ближайшие дни нанести массовую атаку на Израиль, чтобы отомстить за бомбардировку консульства в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль может ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Ральф Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным».

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      Марина Совина
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