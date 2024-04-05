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23:36, 5 апреля 2024Мир

Стало известно о планах Ирана атаковать Израиль

CBS News: Иран планирует в ближайшие дни нанести массовую атаку на Израиль

Фото: Reuters Photographer

Иран планирует в ближайшие дни нанести массовую атаку на Израиль. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, Израиль и США считают, что Иран собирается отомстить за бомбардировку Израилем консульства в Сирии и планирует ответную атаку. Она будет осуществлена роем беспилотников, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Предположительно, нападение произойдет до конца Рамадана на следующей неделе, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Израиль может ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Ральф Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным».

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      Юлия Мискевич
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