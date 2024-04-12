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05:25, 12 апреля 2024Мир

Глава МИД Ирана рассказал Бербок об ударе по Израилю

Axios: Иран заявил Германии об ответе на атаку Израиля ограниченным образом

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил своей коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, осведомленный о разговоре министров.

По его информации, 90-минутный телефонный разговор министров в четверг, 11 апреля, почти полностью был посвящен нынешней напряженности. В ходе беседы Абдоллахиан сказал Бербок, что «Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом».

Как отметил собеседник издания, неясно, что имел в виду Абдоллахиан, говоря об ограниченном характере ответа. При этом, продолжил он, Бербок передала послание США, предупредив иранского коллегу, что не стоит недооценивать масштабы реакции Израиля на возможную атаку из Ирана.

Ранее в постпредстве Ирана в ООН заявили, что если бы Совет безопасности всемирной организации осудил действия властей Израиля, в частности, удар по иранскому консульству, Иран отказался бы от ответных действий.

11 апреля агентство Bloomberg написало, что Израиль в ближайшие дни неизбежно подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников. К такому выводу пришли в разведывательном сообществе США. Отмечалось, что Тегеран, вероятно, задействует для удара по военным и правительственным объектам высокоточные ракеты или беспилотники.

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      Марина Совина
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