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08:36, 12 апреля 2024Мир

В США заявили о корректировке планов удара Ирана по Израилю

Politico: Иран корректирует планы удара по Израилю, чтобы США не решили ответить

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран корректирует свои планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы с его помощью послать «сигнал», а не спровоцировать региональную войну, которая принудит Вашингтон ответить. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

По словам двух американских чиновников, Иран планирует более масштабную, чем обычно, воздушную атаку на Израиль. Однако они заявили, что Тегеран надеется нанести удар по Израилю таким образом, чтобы это не побудило США ответить военным путем, поскольку любое нападение увеличивает риск еще большего конфликта на Ближнем Востоке. «Администрация Байдена уже давно определила, что Иран не стремится к дальнейшему расширению регионального кризиса, что может повлиять на планы Ирана», — говорится в публикации.

США ожидают, что Иран применит для удара комбинацию беспилотников и ракет. Атака может исходить от самого Ирана или от его доверенных лиц в регионе, таких как ливанская «Хезболла».

«Серьезность и успех этого удара, вероятно, будут определять, перерастет ли он в региональный конфликт. Тот, который может включать США», — объяснил бывший сотрудник Пентагона, морской пехотинец и офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой.

Ранее стало известно, что генерал США будет координировать действия Израиля в случае атаки Ирана.

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      Виктория Кондратьева
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