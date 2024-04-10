В США нашли способ помочь Израилю в случае атаки Ирана

Axios: генерал США будет координировать действия Израиля в случае атаки Ирана

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилл в ближайшее время посетит Израиль, чтобы координировать действия в случае атаки Ирана. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на израильских чиновника.

Израиль также попросил Вашингтон направить иранцам «предупреждающие сообщения».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю. Предполагается, что Тегеран может атаковать военные и правительственные объекты высокоточными ракетами или беспилотниками.

1 апреля ВВС Израиля разрушили здание иранского консульства в Дамаске и ликвидировали генералов КСИР (Корпус стражей Исламской революции) Мохаммада Реза Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал неминуемый ответ на удар.