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15:13, 2 апреля 2024Мир

Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

Число жертв удара ВВС Израиля по посольству Ирана в Дамаске достигло 13 человек

Фото: Unsplash

Число жертв удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по посольству Ирана в Дамаске достигло 13 человек. Об этом заявил посол республики в столице Сирии Хосейна Акбари, сообщает ТАСС.

Он сообщил, что жертвами атаки стали семь иранских военных советников, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и а также шесть граждан Сирии.

Ранее ВВС Израиля ударили по зданию у посольства Ирана в сирийской столице. В результате атаки было разрушено здание консульства и ликвидированы командующие подразделением иранского КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Президент Ирана Эбрахим Раиси после удара израильских сил по иранскому посольству пригрозил неминуемым ответом на «трусливое преступление» Израиля. По его словам, Израиль должен знать, что ему никогда не достичь своих целей путем таких бесчеловечных действий.

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      Семен Александров
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