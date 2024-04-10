Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке
Глава МИД Израиля Кац на персидском пригрозил ответом внутри Ирана на его атаку
Глава МИД Израиля Исраэль Кац на персидском языке пригрозил Ирану ответом внутри страны на возможную атаку с его территории. Свое обращение к верховному лидеру исламской республики Али Хаменеи он опубликовал в соцсети X.
«Если Иран нападет со своей территории, Израиль отреагирует и нападет на территории Ирана», — заявил дипломат.
Ранее The Sun со ссылкой на представителя западных служб сообщило, что Израиль нанесет удары по ядерным объектам Ирана в случае решения страны отомстить за разрушение иранского консульства, в результате которого были ликвидированы генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).