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10:31, 10 апреля 2024Мир

Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке

Глава МИД Израиля Кац на персидском пригрозил ответом внутри Ирана на его атаку

Фото: Sebastian Scheiner / Reuters

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на персидском языке пригрозил Ирану ответом внутри страны на возможную атаку с его территории. Свое обращение к верховному лидеру исламской республики Али Хаменеи он опубликовал в соцсети X.

«Если Иран нападет со своей территории, Израиль отреагирует и нападет на территории Ирана», — заявил дипломат.

Ранее The Sun со ссылкой на представителя западных служб сообщило, что Израиль нанесет удары по ядерным объектам Ирана в случае решения страны отомстить за разрушение иранского консульства, в результате которого были ликвидированы генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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      Семен Александров
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